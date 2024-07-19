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Завершен, 18 июля
КФ Лапи
Висла
1-2
Лига Европы, Квалификация
Завершен, 18 июля
Тобол
Ружомберок
1-0
Лига Европы, Квалификация
Завершен, 18 июля
Милсами
Торпедо-БелАЗ
0-0
Лига конференций УЕФА, Квалификация
Завершен, 18 июля
Зиря
Шериф
1-2
Лига Европы, Квалификация
Завершен, 18 июля
Ислочь
Ла Фиорита
0-1
Лига конференций УЕФА, Квалификация
Завершен, 18 июля
Шкендия
Ноа
1-2
Лига конференций УЕФА, Квалификация
Завершен, 18 июля
Тирана
Торпедо Кт
0-1
Лига конференций УЕФА, Квалификация
Завершен, 18 июля
Викингур Фареры
Лиепая
2-0
Лига конференций УЕФА, Квалификация
Завершен, 18 июля
Марибор
Ботев Пловдив
2-2
Лига Европы, Квалификация
Завершен, 18 июля
Сараево
Актобе
1-2
Лига конференций УЕФА, Квалификация
СЕГОДНЯ, 16:00
Аякс
Олимпиакос
Товарищеские матчи
СЕГОДНЯ, 18:00
Слайго Роверс
Эвертон
Товарищеские матчи
20 июля, 12:30
Урал
Шинник
ФНЛ
20 июля, 15:00
Локомотив Москва
Акрон Тольятти
РПЛ
20 июля, 17:30
Крылья Советов
Зенит
РПЛ
20 июля, 18:00
Сокол
Енисей
ФНЛ
20 июля, 19:00
Арсенал Тула
КАМАЗ
ФНЛ
20 июля, 20:00
Родина
СКА-Хабаровск
ФНЛ
20 июля, 20:00
Ростов
ЦСКА
РПЛ
20 июля, 20:00
Динамо Москва
Факел
РПЛ

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Товарищеские матчи

Товарищеские матчи

16:00
Аякс
-
Олимпиакос
18:00
Слайго Роверс
-
Эвертон
19 июля
Аякс
16:00
Олимпиакос
Аякс
 
Олимпиакос
19 июля
Слайго Роверс
18:00
Эвертон
Слайго Роверс
 
Эвертон

sportnet.live - прямые трансляции футбола

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Время начала всех матчей на сайте GMT+3 (Москва)

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